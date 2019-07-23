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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Азаров призвал Киев освободить Вышинского и выплатить ему компенсацию

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что власти должны освободить из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, извиниться перед ним и выплатить компенсацию.
Арест журналиста Азаров назвал полным абсурдом, по его словам, президент Владимир Зеленский это понимает. Кроме того, бывший премьер считает, что Киев поступает неправильно, предлагая обменять Вышинского на кого-то из осужденных в России украинцев.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
14 мая, 09:30
Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам
"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) пошло бы сейчас в плюс дать указания соответствующим лицам, принять соответствующие закону решения и освободить. Извиниться и заплатить компенсацию. Если он это сделает, то покажет, что соответствует посту президента", — сказал Азаров РИА Новости.
Он также считает абсурдными обвинения в адрес Вышинского. "Измена родине. К каким секретным документам имел доступ Вышинский, что он мог изменить родине?" — возмутился Азаров.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе срок его содержания под стражей продлили до 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
19 июля, 13:58
Журналиста на террориста. Киев предложил "равноценный" обмен Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.
Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
Российский МИД направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В защиту Вышинского выступали как его отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить журналиста. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в поддержку Вышинского. Обеспокоенность также выражали генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
3800011
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийНиколай Азаров (политик)РоссияУкраинаВ мире
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