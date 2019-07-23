Азаров призвал Киев освободить Вышинского и выплатить ему компенсацию

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что власти должны освободить из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, извиниться перед ним и выплатить компенсацию.

Арест журналиста Азаров назвал полным абсурдом, по его словам, президент Владимир Зеленский это понимает. Кроме того, бывший премьер считает, что Киев поступает неправильно, предлагая обменять Вышинского на кого-то из осужденных в России украинцев.

"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) пошло бы сейчас в плюс дать указания соответствующим лицам, принять соответствующие закону решения и освободить. Извиниться и заплатить компенсацию. Если он это сделает, то покажет, что соответствует посту президента", — сказал Азаров РИА Новости.

Он также считает абсурдными обвинения в адрес Вышинского. "Измена родине. К каким секретным документам имел доступ Вышинский, что он мог изменить родине?" — возмутился Азаров.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе срок его содержания под стражей продлили до 19 сентября.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.

Российский МИД направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.