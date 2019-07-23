Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T15:30Z
https://ria.ru/20190723/1556803263.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155609/41/1556094166_0:118:2000:1243_1036x0_80_0_0_b870aa6d6adb1ea96d74c44556700654.jpg
РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

Вчера, 15:30
525
© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже учатся их братья и сестры.
Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России.
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
22 июля, 22:21
Пензенский губернатор запретил требовать с родителей деньги на нужды школ
"В некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства - соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно", - говорил Крашенинников.
Парламентарий также отмечал, что в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Но, подчеркнул Крашенинников, из-за ограниченного количества мест устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично.
Работник столовой-пекарни. Архивное фото.
27 марта 2018, 08:00
"Лишь бы не сел на горшок". Как устроен бизнес на школьных столовых
"Предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", - сообщил Крашенинников.
Он добавил, что предлагаемые меры направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, они будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
Скрипач Айлен Притчин
18 июля, 16:41
В Минкульте согласны добавлять баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы
810100
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеПавел КрашенинниковГосдума РФОбразование - Общество
Рекомендуем
Ученики одной из школ во время урока
ГД поддержала закон о допуске студентов к преподаванию в школах без диплома
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации
Направлявшийся в Москву самолет возвращается в Осло
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Полигон Шиес не начнут строить без одобрения экологов, заявили в СПЧ
Лента
новостей
E-mail
В "Мегафоне" прокомментировали идею идентификации пользователей e-mail
Наскальное изображение человека в Игнатьевской пещере
Ученые создают точную виртуальную копию Игнатьевской пещеры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Замглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонид Данилов
Шойгу стал наставником финалиста "Лидеров России"
Экс-руководителя венесуэльской PDVSA нашли мертвым в Мадриде
Работа школы для слепых и слабовидящих детей
Власти Москвы издадут книги о природе столицы для слабовидящих детей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сенаторы одобрили законы о выборе работником зарплатного банка
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев поручил уточнить количество палаточных лагерей
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика Британии при Джонсоне
Автомобили на Крымском валу в Москве
Московские власти рассказали о причинах увеличения турпотока в город
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния