ГД приняла в I чтении проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже учатся их братья и сестры.

Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России.

"В некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства - соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно", - говорил Крашенинников.

Парламентарий также отмечал, что в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Но, подчеркнул Крашенинников, из-за ограниченного количества мест устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично.

"Предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", - сообщил Крашенинников.