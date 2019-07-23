Испанский парламент не поддержал кандидатуру Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.

За него проголосовали 124 депутата, против – 170, 52 воздержались. Четверо депутатов, которые находятся в предварительном заключении в связи с обвинениями по "каталонскому делу", не проголосовали.

Для победы в первом туре кандидату надо было набрать абсолютное большинство – минимум 176 голосов. У ИСРП, победившей на досрочных парламентских выборах 28 апреля, в конгрессе 123 депутата из 350. Кандидатуру лидера социалистов поддержал лишь депутат от Региональной партии Кантабрии.

Депутаты от левой коалиции Unidas Podemos, которой так и не удалось к первому туру заключить соглашение о коалиционном правительстве с социалистами, в последний момент приняли решение воздержаться, а не голосовать против. Кроме того, воздержались правая Баскская националистическая партия, леворадикальная баскская Bildu, валенсийский Compromís.

Против Санчеса проголосовали правая Народная партия, правоцентристская "Граждане", крайне правая VOX, а также ряд мелких националистических партий, в том числе "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".

Во втором туре, который состоится в четверг, для утверждения премьера достаточно простого большинства, то есть число голосов "за" должно быть больше числа голосов "против". Ключевой вопрос – удастся ли до четверга социалистам заключить соглашение с левой коалицией Unidas Podemos, у которой в конгрессе 42 депутата, чтобы получить поддержку этой партии, а также как проголосуют мелкие националистические партии, представляющие различные регионы страны, в том числе Каталонию. Против Санчеса, скорее всего, вновь проголосует правый блок - Народная партия, "Граждане" и крайне правая VOX - всего 147 голосов.

Санчес, выступая в конгрессе во вторник, напомнил, что впервые в истории демократической Испании кандидат на пост премьера выступил с предложением о формировании коалиционного правительства. "Я пытаюсь, я протянул руку и хочу разделить Совет министров с парламентской силой, которая находится левее ИСРП, и которая не гарантирует мне абсолютное большинство. Вы можете меня критиковать за отсутствие результата этих переговоров, но не за то, что я не пытался", - заявил кандидат на пост премьера.

Накануне лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас обвинил Санчеса в том, что на переговорах партии предлагают "декоративную роль в правительстве". По его словам, соцпартия не только отказала в постах в ключевых министерствах – обороны, иностранных дел, экономики, юстиции, но и других: финансов, труда, равенства, науки, экологии.

И.о. заместителя председателя правительства Кармен Кальво заверила, что предложение, сделанное Unidаs Podemos, "уважительное" и "рациональное", и социалисты готовы продолжать переговоры, чтобы ситуация закончилась "спокойствием, которого все хотят". Она также опровергла утверждение Иглесиаса, что этой партии предлагают "декоративную роль" в правительстве, и выразила готовность вести переговоры о коалиции до голосования в четверг.

"Перед ИСРП стоит задача сформировать правительство, но также перед другими партиями. Мы все должны действовать в общих интересах. Не соответствует общим интересам блокировать правительство. Нет реальной альтернативы Педро Санчесу в качестве председателя правительства", - заявил представитель социалистов в конгрессе депутатов Адриана Ластра.

Габриэль Руфиан, представитель "Левых республиканцев Каталонии" заявил, что пятнадцать депутатов от этой партии не будут блокировать прохождение кандидатуры Санчеса во втором туре, если будет достигнуто соглашение о коалиции с Unidas Podemos. Однако настаивает: власти Испании должны вести диалог со сторонниками независимости, поскольку 80% жителей Каталонии поддерживают проведение референдума о статусе автономного сообщества. Лидер "Левых республиканцев" Ориол Жункерас находится в предварительном тюремном заключении, ему предъявлены обвинения в организации восстания во время событий осени 2017 года в Каталонии.

Другая каталонская партия – правая "Вместе за Каталонию" - в первом туре проголосовала против и скорее всего в четверг вновь откажется поддержать Санчеса.

Баскская националистическая партия, которая представлена в конгрессе шестью депутатами, в первом туре решила воздержаться, и призвала лидера ИСРП договориться с Podemos, а также вести переговоры с другими политическими силами, чего, по мнению представителя этой партии Аитора Эстебана, Санчес не делает или делает в недостаточной степени. "Сделайте гибкий и решительный шаг. Сформировать простое большинство – это личный вызов, если вы на него решитесь. Но он может дать зеленый свет новой форме делать политику", - заявил Эстебан.