Хант поздравил Джонсона с избранием премьером Британии

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил победившего его в борьбе за пост лидера тори и премьера Бориса Джонсона, заявив, что Джонсон будет отличным премьер-министром.

Между тем, новый премьер начнет работу с того места, на котором нынешняя премьер Тереза Мэй была вынуждена ее оставить: до Brexit остается совсем мало времени, парламент выступает против согласованных с ЕС условий выхода и одновременно против выхода без соглашения, а Евросоюз отказывается вести новые переговоры.