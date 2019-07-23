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РИА Новости

Слово не воробей: самые яркие высказывания Бориса Джонсона

Вчера, 15:17
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© AP Photo / Matt DunhamБорис Джонсон
Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Новый лидер британских тори, а с завтрашнего дня премьер-министр Великобритании, экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон – воплощение британской эксцентричности, его высказывания – неосторожные, ядовитые, ошибочные, а порой и откровенно опасные – можно коллекционировать.
Выпускник Итона и Оксфорда, представитель влиятельной семьи, политик с большим стажем – все это не мешает ему ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески. Роман с 31-летней Кэрри Саймондс внес некоторые положительные коррективы в его облик, но в английского джентльмена он так и не превратился. Английская сдержанность – это тоже не про него. Многие громкие высказывания относятся к журналистскому периоду биографии Джонсона, но ни на посту мэра, ни на посту главы МИД Джонсон политкорректности не обучился.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Вчера, 14:09
Биография Бориса Джонсона
Различные СМИ передают одни и те же цитаты политика чуть по-разному, но общее представление о кандидате в премьеры эти фразы дают в любом случае. Следует отметить также, что язык Джонсона очень богат: он часто использует редко употребляемые и литературные выражения, причем нередко в игровом контексте.

Джонсон о себе

Английская скромность Джонсону не присуща, о себе он говорит с удовольствием.
"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", - как-то рассказал Джонсон.
"Некоторые играют на рояле, другие решают судоку, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит по вечеринкам. А я пишу книги", - заявил Джонсон, действительно, являющийся автором нескольких книг, в том числе биографии Уинстона Черчилля.
Умеет Джонсон реагировать и на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья – мою риторику критикует односложный австрийский киборг".
Не менее чувствителен он и к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", - заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Вчера, 14:53
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
Признает Джонсон некоторые свои слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника" и моя "политика" в отношении торта такая: я за то, чтобы он был и за то, чтобы его съесть".
Свою личную жизнь Джонсон обсуждать не любит, но слухи о своей любвеобильности все же прокомментировал: "Количество женщин, с которыми я спал, гораздо меньше тысячи". Также он опроверг, что является сексистом, хотя однажды и пошутил, что увеличение числа женщин в университетах Малайзии связано с их желанием найти себе мужей.
Преувеличивать свои возможности Джонсон не любит: в свое время он заявил, что у него такие же шансы стать премьером, как "быть обезглавленным фрисби, найти Элвиса на Марсе или превратиться в следующей жизни в оливу".

Джонсон о странах и людях

Литературные успехи Джонсона простираются так далеко, что в 2016 году он выиграл тысячу фунтов, победив в конкурсе Spectator на самое оскорбительное стихотворение про президента Турции Тайипа Эрдогана. Конкурс был объявлен в ответ на требования правительства Турции начать уголовное преследование немецкого телеведущего, прочитавшего в эфире сатирическое стихотворение про Эрдогана. Стихотворение Джонсона касалось "любви, которая расцвела между турецким президентом и козлом".
В адрес других политических лидеров у Джонсона также всегда находилось колкое словцо. Президента США Барака Обаму, сторонника сохранения Британии в ЕС, он назвал "частичным кенийцем", который "унаследовал нелюбовь к Британии". Хиллари Клинтон он и вовсе сравнил с "медсестрой-садисткой в психиатрической лечебнице".
Тони Блэра Джонсон назвал "чем-то средним между Гарри Гудини (знаменитый фокусник – Прим. ред.) и жирным поросенком". "В своей неуловимости он почти не человек. Поймать Блэра – это все равно, что пытаться приколоть желе к стене", - заявил Джонсон
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Вчера, 14:54
Британский журналист рассказал, почему Борису Джонсону "не позавидуешь"Борис Джонсон станет новым премьером Британии, заявили в комитете Консервативной партии. В эфире радио Sputnik журналист из Великобритании Александр Некрасов отметил, что Джонсону остается очень тяжелое наследство.
Джонсон замахнулся даже на королеву, заявив, что ее любовь к Британскому Содружеству отчасти объясняется тем, что "оно регулярно снабжает ее толпами восторженных негритят с флажками". Широко разошлись и скандальные высказывания Джонсона о парандже: он сравнил закрывающих лицо мусульманских женщин с грабителями банков и почтовыми ящиками.
Не менее интересны и высказывания Джонсона о различных городах и странах. Так, про Портсмут он сказал, что там "слишком много наркотиков, ожирения, нереализованности и депутатов-лейбористов". Сравнение ЕС с Гитлером и Наполеоном вызвало скандал, хотя Джонсон лишь отметил, что и Гитлер, и Наполеон пытались объединить Европу, что делает и ЕС, только другим способом.
Джонсону пришлось извиняться перед Папуа-Новой Гвинеей за неосторожные слова о том, что в Консервативной партии привыкли "каннибализму и убийству вожаков в стиле Папуа-Новой Гвинеи".
Оппозиция призывала уволить Джонсона с поста министра иностранных дел, когда он заявил, что ливийский город Сирт может стать новым Дубаем, "если оттуда убрать трупы".

Джонсон о жизни

Джонсон склонен к философствованию, и подчас философскому переосмыслению подвергаются многие устоявшиеся взгляды и правила.
К примеру, о запрете на использование мобильных телефонов за рулем Джонсон высказался так: "Не думаю, что это более опасно, чем другие рискованные действия, которые совершают люди, когда их руки оказываются свободны во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей и так далее".
Также Джонсон заявлял, что скоростные ограничения на дорогах не соблюдает никто, кроме моторикш, а во время предвыборной кампании в мэры Лондона отмечал, что в Великобритании лошадь – более надежное транспортное средство, чем поезд.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
12 января 2018, 16:03
Джонсон назвал мэра Лондона "напыщенным хлыщом" за слова о визите Трампа
Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж, а призыв голосовать за консерваторов он объяснил так: "Голосование за тори позволит вашей жене увеличить грудь и повысит ваши шансы на приобретение BMW M3". Свой же политический выбор Джонсон в свое время объяснил несколько иначе: "Я поддерживаю кампанию Дэвида Кэмерона из чистых, циничных эгоистических интересов".
Сомнения вызывают у Джонсона и некоторые демократические принципы: "Отвратительная правда заключается в том, что когда люди идут к своему депутату, это значит, что у них не осталось идей получше".
"Самая агрессивно сектантская из всех религий в своем бессердечии по отношению к неверующим", - так Джонсон охарактеризовал ислам.
Многие из своих заявлений он впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста. Шутя, он отмечал, что у него имеется уже длинный список обиженных.
"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера. Но, поверьте мне, он умен, образован и по-своему честен, что, конечно, не мешает ему интриговать, иначе он не был бы тори. В любом случае, при Борисе-премьере скучно точно не будет", - сказал РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.
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Вчера, 18:53
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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