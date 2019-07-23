С начала года на Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи гражданам России запретили въезд на территорию Украины с начала года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украина начала активно укреплять границу с Россией в рамках проекта "Стена". Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik не исключил, что судьба проекта изменится.

"Обременителен, тяжел и сложен". Украинский эксперт оценил проект "Стена" Украина начала активно укреплять границу с Россией в рамках проекта "Стена". Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik не исключил, что судьба проекта изменится.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.