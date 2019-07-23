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РИА Новости

С начала года на Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Сергей МамонтовАвтомобили на пункте пропуска "Армянск" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Армянск на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи гражданам России запретили въезд на территорию Украины с начала года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"С 01 января 2019 года запрещен въезд в Украину 1496 гражданам Российской Федерации", - цитирует сообщение пресс-службы сайт телеканала "112. Украина".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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