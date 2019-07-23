С начала года на Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи гражданам России запретили въезд на территорию Украины с начала года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"С 01 января 2019 года запрещен въезд в Украину 1496 гражданам Российской Федерации", - цитирует сообщение пресс-службы сайт телеканала "112. Украина".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
14 июня, 14:08Логичный шаг. В РФ начали выдавать паспорта жителям ДонбассаПервые жители самопровозглашенной ДНР прибыли в Россию за паспортами. В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, какое значение, по его мнению, имеет получение российского гражданства для жителей Донбасса.