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РИА Новости

Савченко после поражения на выборах в Раду заявила, что наконец свободна

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Надежда Савченко. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, прокомментировала свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах, заявив, что чувствует себя "свободной".
Согласно данным ЦИК, за Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по результатам обработки 100% протоколов проголосовали восемь человек.
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"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала Савченко на своей странице в Facebook, комментируя свой результат на выборах.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%.
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В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
Надежда Савченко
10 июня, 11:45
Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
0341200
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Досрочные выборы в РадуНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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