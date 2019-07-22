Савченко на выборах в Раду поддержали восемь избирателей

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по результатам обработки 100% протоколов набрала только 1,20% голосов, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее ЦИК сообщил, что по результатам обработки 50% протоколов за Савченко проголосовали лишь три человека. Лидером в округе стал самовыдвиженец Александр Ковалев, набравший 64,31% голосов избирателей. Согласно обновленным данным ЦИК, за Савченко проголосовали 8 человек. На ее округе победил Александр Ковалев с результатом 33,03%, за него проголосовали 220 человек.