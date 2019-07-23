Сенаторы одобрили законы о выборе работником зарплатного банка

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка и о штрафах за нарушение этого права работодателем.

Первый закон, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от одной до пяти тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.