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РИА Новости

Сенаторы одобрили законы о выборе работником зарплатного банка

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка и о штрафах за нарушение этого права работодателем.
Первый закон, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.
Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от одной до пяти тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Вторым законом увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с пяти рабочих дней до 15 календарных дней.
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