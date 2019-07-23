Минтруд хочет финансировать выплаты на третьего ребенка на Урале и в Сибири

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство труда РФ предложило независимо от показателей рождаемости софинансировать из бюджета ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет в субъектах, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с правительством сообщила, что выплаты по уходу за детьми до 3 лет с 2020 года будут получать около 856 тысяч семей. На совещании был затронут вопрос о субсидировании регионов Урала и Сибири по выплатам. По словам Голиковой, девять регионов Урала и Сибири не получали субсидии на эти пособия.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в указ президента о мерах по реализации демографической политики РФ в части софинансирования из федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет.

"Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, осуществлять с 1 января 2020 года независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в этих субъектах РФ", - говорится в проекте документа.

Проектом также рекомендуется властям субъектов установить с 1 января 2020 года семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума детей в регионе, назначаемую при рождении третьего и последующих детей до 3 лет.

При этом должен учитываться критерий нуждаемости не ниже двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.