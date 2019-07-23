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РИА Новости

Минтруд хочет финансировать выплаты на третьего ребенка на Урале и в Сибири

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство труда РФ предложило независимо от показателей рождаемости софинансировать из бюджета ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет в субъектах, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с правительством сообщила, что выплаты по уходу за детьми до 3 лет с 2020 года будут получать около 856 тысяч семей. На совещании был затронут вопрос о субсидировании регионов Урала и Сибири по выплатам. По словам Голиковой, девять регионов Урала и Сибири не получали субсидии на эти пособия.
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В Госдуму внесли проект о выплатах на детей семьям с невысоким доходом
Согласно проекту, изменения предлагается внести в указ президента о мерах по реализации демографической политики РФ в части софинансирования из федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет.
"Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, осуществлять с 1 января 2020 года независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в этих субъектах РФ", - говорится в проекте документа.
Проектом также рекомендуется властям субъектов установить с 1 января 2020 года семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума детей в регионе, назначаемую при рождении третьего и последующих детей до 3 лет.
При этом должен учитываться критерий нуждаемости не ниже двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.
Поручение представить предложения о софинансировании из федерального бюджета расходов субъектов по ежемесячным денежным выплатам нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего и последующих детей до трёх лет в субъектах, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, давал по итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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