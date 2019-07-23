Барнье хочет работать с новым премьером Британии по вопросу о Brexit

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ждет сотрудничества с новым премьером Великобритании, чтобы способствовать ратификации в стране соглашения об условиях Brexit и, тем самым, достичь мягкого выхода государства из союза, говорится в его Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ждет сотрудничества с новым премьером Великобритании, чтобы способствовать ратификации в стране соглашения об условиях Brexit и, тем самым, достичь мягкого выхода государства из союза, говорится в его Twitter

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Мэй покинет свое кресло в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.

"Мы ждем конструктивного сотрудничества с премьером Борисом Джонсоном, когда он займет свой пост, для того, чтобы способствовать ратификации соглашения об отделении и достижения упорядоченного Brexit. Мы готовы также переработать согласованную декларацию о новом партнерстве", - написал Барнье.

ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условиях "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.

Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашение грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе, в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет.