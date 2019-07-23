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РИА Новости

Барнье хочет работать с новым премьером Британии по вопросу о Brexit

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ждет сотрудничества с новым премьером Великобритании, чтобы способствовать ратификации в стране соглашения об условиях Brexit и, тем самым, достичь мягкого выхода государства из союза, говорится в его Twitter.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Мэй покинет свое кресло в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.
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"Мы ждем конструктивного сотрудничества с премьером Борисом Джонсоном, когда он займет свой пост, для того, чтобы способствовать ратификации соглашения об отделении и достижения упорядоченного Brexit. Мы готовы также переработать согласованную декларацию о новом партнерстве", - написал Барнье.
ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условиях "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.
Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашение грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе, в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет.
В результате сложившейся ситуации, ЕС пошел на перенос даты Brexit – не позднее конца октября нынешнего года.
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BrexitМишель БарньеБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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