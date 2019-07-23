Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем

ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания получит одного из самых необычных премьеров в своей истории: бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон во вторник объявлен победителем гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера страны.

На протяжении всей предвыборной кампании 55-летний Джонсон сохранял значительный отрыв от остальных кандидатов. Не повредил ему даже скандал, разгоревшийся сразу после объявления финалистов гонки – его самого и главы МИД Джереми Ханта. После жалобы соседей на женские крики в дом к Джонсону нагрянула полиция. Хотя сотрудники правоохранительных органов и заявили, что вызов был, по сути, ложным, а в доме у Джонсона и у его 31-летней подруги Кэрри Саймондс все было благополучно, шум вокруг этой истории не утихал довольно долго.

Не очень счастливый мальчик из хорошей семьи

Александр Борис де Пфеффел Джонсон - сын бывшего депутата Европарламента и писателя Стэнли Джонсона - родился в Нью-Йорке и, как следствие, имел американский паспорт, от которого, заняв пост главы МИД Британии, отказался. В своих колонках для Telegraph он не раз признавался в любви к Америке, хотя и осуждал стремление США навязывать всем свою точку зрения и вмешиваться во внутренние дела других стран.

Джонсон - старший ребенок в семье, у него есть младшие сестра и брат, тоже далеко не чуждые политике. Cестра Рэйчел - журналистка и телеведущая - участвовала в недавних выборах в Европарламент от партии, призывающей к проведению нового референдума. Брат Джо Джонсон до недавнего времени занимал пост замминистра транспорта.

Раннее детство будущий премьер провел в частых переездах: из Нью-Йорка его семья переехала в Канаду, потом в Лондон, потом перебралась в Вашингтон, где Стэнли Джонсон получил работу во Всемирном банке, потом в штат Коннектикут. Когда Борису исполнилось пять лет, семья снова переехала в Британию, а затем перебралась в Брюссель. Детство у четверых детей Джонсонов было не самым простым: мать лечилась от депрессии, связанной с постоянными изменами отца. Сам Борис страдал от глухоты и перенес несколько операций.

Тем не менее, Джонсон-младший получил прекрасное образование, пройдя традиционные для британских мальчиков из хороших семей этапы: хорошую начальную школу, в которой он выучил французский и поднаторел в древнегреческом и латыни, Итонский колледж и Оксфордский университет, причем в университете он вернулся к любимым классическим языкам, античной литературе и философии. Помимо этих учебных заведений, Джонсон успел поучиться в Европейской школе в Брюсселе. В Итоне одноклассники стали звать Джонсона не Алексом, а Борисом, и впоследствии первое его имя вовсе забылось.

Склонность Джонсона к политике проявилась в университете, где он стал президентом Оксфордского общества дебатов и одним из популярнейших студентов курса. Честолюбие тогда вовсю давало о себе знать: получив не самый высокий балл на экзаменах, он на долгое время потерял сон.

Брюссельский корреспондент и любимец Тэтчер

По окончании университета Борис Джонсон сразу женился и устроился в консалтинговую компанию, в которой продержался всего неделю, настолько скучной показалась ему эта работа. Благодаря семейным связям выпускник Оксфорда пошел в газету Times, откуда вскоре был со скандалом уволен: в статье об археологических раскопках он взял интервью у своего крестного Колина Лукаса и вложил в его уста придуманную цитату, содержащую неверную информацию. Лукас был взбешен, нажаловался руководству издания, и на этом только начавшаяся журналистская карьера Джонсона могла бы и закончиться, если бы тот тут же не переметнулся к конкурентам - в газету Daily Telegraph, редактора которой знал еще по Оксфорду.

В 1989 году Джонсон был назначен корреспондентом в Брюсселе. В его обязанности входило освещение деятельности Европейской комиссии. Джонсон быстро зарекомендовал себя как евроскептик, причем многие коллеги критиковали его за то, что он зачастую пишет неправду с целью очернить Еврокомиссию и ее тогдашнего председателя. Премьер-министр Маргарет Тэтчер называла Джонсона своим любимым журналистом, тогда как ее преемник Джон Мэйджор Джонсоном был недоволен. Многие консерваторы обвиняли журналиста в том, что он посеял вражду в рядах партии, расколов ее на "евроскептиков" и "еврофилов", а после проигрыша партии на выборах 1997 года он и вовсе стал "паршивой овцой".

В 1994 году Джонсон, женатый уже во второй раз, вернулся в Великобританию и стал старшим политическим обозревателем. Его колонка в Daily Telegraph принесла ему признание и награды, хотя и не раз становилась поводом для критики: Джонсона обвиняли и в гомофобии, и в разжигании нетерпимости, и в расизме. Параллельно с работой в Telegraph и в Spectator Джонсон вел колонку про автомобили. С коллегами отношения у Джонсона были не самыми лучшими: он регулярно приносил штрафы за парковку после тест-драйвов, а сдачу политических статей постоянно задерживал.

Примерно в то же время Джонсон начал свою политическую карьеру: отказавшись от первоначальных планов пойти по стопам отца и стать депутатом Европарламента, он решил сосредоточиться на внутренней британской политике, став в итоге парламентарием от городка Хенли в графстве Оксфордшир. Параллельно с работой в парламенте и обязанностями "теневого" министра культуры он продолжал заниматься журналистской деятельностью, писать политические книги с элементами автобиографии и выступать на телевидении. Появление информации в СМИ о его внебрачной связи с коллегой-журналисткой, сделавшей два аборта, едва не стоила Джонсону, первоначально все отрицавшему, карьеры. Но, тем не менее, он выстоял, переизбрался в парламент и в 2007 году объявил, что будет баллотироваться на пост мэра Лондона.

Мэр Борис

К моменту выборов Джонсон считался едва ли не самым обсуждаемым политиком, в интервью он не раз рассказывал о приятных ощущениях, вызываемых легкими наркотиками, а также не стеснялся публично сообщать о склоках внутри своего избирательного штаба. Вопрос об употреблении в прошлом наркотиков не раз поднимался в ходе нынешней предвыборной кампании, однако Джонсону помогло то, что тот же грех был не чужд и его конкурентам.

Многие британские общественные деятели не раз называли Джонсона "клоуном". Эта кличка прижилась, и будущего градоначальника преследовали несогласные с его взглядами активисты, обряженные в клоунские наряды.

Основой предвыборной кампании Джонсона стали идеи реформирования транспортной системы британской столицы. Изменение расположения светофоров, борьба с "зайцами" и мелкими кражами в общественном транспорте — темы, на которые Джонсон мог говорить часами и которые обязательно затрагивал в ходе любой пресс-конференции.

На выборах Джонсон обошел действующего мэра столицы Кена Ливингстона, известного как "красный Кен" благодаря своим левым взглядам. Победа Джонсона стала тогда сенсацией.

Самыми известными нововведениями Джонсона стали запрет на употребление алкоголя в общественном транспорте, появление на улицах Лондона новых моделей красных двухэтажных автобусов и - самое известное - появление популярной системы велопроката. Прокатные велосипеды с тех пор так и носят неофициальное имя "Boris bikes" или "борисопеды". Джонсон положил также немало сил на поддержку лондонского финансового сектора, обеспечение будущего запуска круглосуточной работы метро и, разумеется, на проведение в 2012 году Олимпийских игр.

На посту мэра Борис Джонсон пробыл два срока.

"Брекзитер" и министр

Когда Джонсон объявил, что собирается возглавить кампанию за выход из ЕС, многие поспешили обвинить его в предательстве по отношению к Дэвиду Кэмерону - дальнему родственнику и приятелю еще с оксфордских времен, в свое время поддержавшему его кандидатуру на пост мэра. В то же время, если вспомнить статьи Джонсона из Брюсселя, становится ясно, что решение выступать за Brexit было предсказуемым.

Итоги референдума, на котором 51,9% населения проголосовали за выход Великобритании из ЕС, стали сюрпризом для всех и повлекли за собой поистине тектонические сдвиги: Кэмерон подал в отставку, лидеру лейбористов Джереми Корбину соратники по партии вынесли вотум недоверия, фунт стерлингов обрушился, руководители Евросоюза обозлились и стали призывать Британию уйти из объединения в максимально краткие сроки.

Джонсон как лидер победившей кампании сразу стал одним из фаворитов на пост премьер-министра, однако возглавить кабинет министров ему не позволил поступок соратника Майкла Гоува, в последний момент буквально "воткнувшего нож" ему в спину – он объявил о собственном выдвижении в считанные минуты до соответствующего объявления Джонсона.

Тереза Мэй, придя к власти, немедленно уволила Гоува с поста министра юстиции, и назначила Джонсона главой МИД.

Мнения о Джонсоне-министре расходятся. Одни критиковали его за консервативность в подходе к Brexit, другие смеялись над его эпатажностью, третьи критиковали за популизм, у многих вызывал улыбку его внешний вид - всегда растрепанные волосы, мешковатые костюмы и мятые рубашки.

Несдержанные высказывания, неточности, ошибки сопутствовали Джонсону-министру. В первые месяцы его работы все надеялись, что он, наконец, превратится из публичного политика-популиста в чиновника, ответственного за международную проблематику, но этого так и не произошло. Глава МИД попадал под критику парламентариев, появлялся на страницах СМИ раз за разом, допуская ту или иную ошибку.

Джонсон сначала поддержал интервенцию блока во главе с Саудовской Аравией в Йемен, а потом заявил, что Саудовская Аравия, как и Иран, "кукловодят и ведут прокси-войны" на Ближнем Востоке. Мэй пришлось оправдываться за это высказывание министра, поясняя, что оно не является выражением позиции правительства.

Одной из самых трагичных ошибок Джонсона стал его комментарий о задержании в Иране британки Назанин Загери-Рэтклиф. Женщина была задержана в апреле 2016 года и обвинена в антиправительственной деятельности. В Иране она вместе со своей дочерью находилась в отпуске. В ноябре 2017 года Джонсон допустил неосторожность, заявив, что Загери-Рэтклиф обучала людей журналистике. Позже министр извинился за высказывание и заявил, что сделал заявление по ошибке, а британка находилась в Иране не по каким-либо профессиональным причинам. Иранские власти обвинили Загери-Рэтклифф в работе над проектами в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы. Позже Джонсон ездил с визитом в Иран, чтобы договориться о выдаче осужденной, однако его поездка не увенчалась успехом. Загери-Рэтклифф до сих пор находится в тюрьме и недавно была помещена в психиатрическое отделение.

Второй большой международный "проект" Джонсона - восстановление отношений с Россией - также потерпел неудачу. Изначально Джонсон говорил о необходимости выстраивания отношений с РФ, однако его слова в итоге разошлись с действиями. Для обострения отношений была использована ситуация в Сирии. Лондон чувствительно относился к успехам сирийской армии и обвинял Россию в поддержке жестких действий Дамаска против поддерживаемой Западом оппозиции. Осенью 2016 года во время операции в Алеппо Джонсон выступил в парламенте и напрямую призвал пикетировать российское посольство. После этого призыва у стен посольства была проведена акция протеста.

На весну 2017 года готовился визит главы британского МИД в Москву, однако из-за совершенной неизвестными химической атаки в Идлибе он был перенесен. Джонсон вновь обвинил Россию в защите "режима Башара Асада", а сирийские власти - в проведении атаки. Российскую столицу министр смог посетить только в декабре 2017 года, перед этим сделав несколько важных заявлений в интервью РИА Новости. В частности, он заявил тогда, что у Британии нет данных о вмешательстве России в референдум по Brexit и что Британия и Россия должны развивать сотрудничество в целом ряде сфер.

Однако уже в марте 2018 отношения двух стран ухудшились.

В начале марта в городе Солсбери от отравления нервно-паралитическим веществом пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии сразу же возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив никаких доказательств собственным заявлениям. Глава МИД чаще, чем другие министры, выступал с заявлениями о виновности России. Джонсон потратил значительные усилия, чтобы убедить европейские страны в верности британской версии, по его инициативе в июне была созвана специальная сессия ОЗХО, участники которой наделили организацию правом определять виновных в причастности к применению химического оружия.

Свою карьеру министра Джонсон завершил письмом Терезе Мэй, которое можно назвать "убийственным". В нем он написал, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".

"В пятницу я признал, что мои аргументы пользовались слишком малой поддержкой, чтобы победить, и поздравил вас с тем, что вы, по крайней мере, добились решения кабинета о движении вперед. Как я сказал, у правительства есть неспетая песня. Проблема в том, что я разучивал на выходных слова этой песни и обнаружил, что они застряли у меня в горле", - говорится в письме Джонсона Мэй, насыщенном такими же яркими образами, которыми были полны речи бывшего министра.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", - написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают, по сути, следование законам ЕС.

"С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии, и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", - отметил Джонсон, поблагодарив Мэй за возможность работать в ее правительстве, а также сотрудников Скотланд-Ярда, обеспечивавших его безопасность.

Что сможет сделать Джонсон, чтобы не позволить Великобритании приблизиться к "статусу колонии", будет ясно уже совсем скоро. Новый премьер начнет работу с того места, на котором Мэй была вынуждена ее оставить: до Brexit остается совсем мало времени, парламент выступает против согласованных с ЕС условий выхода и одновременно против выхода без соглашения, а Евросоюз отказывается вести новые переговоры.