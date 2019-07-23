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РИА Новости

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост главы британских тори

Вчера, 14:53
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона после его избрания на пост главы британской Консервативной партии и премьера страны.
"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он будет отличным (премьером - ред.)!", - написал американский лидер в Twitter.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал одним из своих приоритетов войну с оппозицией.
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Вчера, 14:53
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
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Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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