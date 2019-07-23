Зариф поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с тем, что он станет премьер-министром Британии, и отметил, что Тегеран не стремится к конфронтации.

"Задержание иранской нефти со стороны (премьер-министра Терезы) Мэй - пиратство чистой воды. Я поздравляю моего бывшего коллегу Бориса Джонсона с тем, что он станет премьером Великобритании. Иран не стремится к конфронтации. Но у нас береговая линия Персидского залива 1500 миль. Это наши воды и мы будем их защищать", - написал Зариф в своем Twitter

Главой британской Консервативной партии во вторник ожидаемо был избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.