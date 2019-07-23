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РИА Новости

Зариф поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

Вчера, 14:52
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© REUTERS / Peter NichollsБорис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с тем, что он станет премьер-министром Британии, и отметил, что Тегеран не стремится к конфронтации.
"Задержание иранской нефти со стороны (премьер-министра Терезы) Мэй - пиратство чистой воды. Я поздравляю моего бывшего коллегу Бориса Джонсона с тем, что он станет премьером Великобритании. Иран не стремится к конфронтации. Но у нас береговая линия Персидского залива 1500 миль. Это наши воды и мы будем их защищать", - написал Зариф в своем Twitter.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера в британском Гибралтаре 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
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Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
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Борис ДжонсонМИД ИранаВеликобританияИранВ мире
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