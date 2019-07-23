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РИА Новости

Глава лейбористов прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии

Вчера, 14:41
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Борис Джонсон смог победить на выборах лидера партии, но он не завоевал поддержку страны, заявил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал одним из своих приоритетов войну с оппозицией.

"Джонсон получил поддержку менее чем 100 тысяч членов Консервативной партии, пообещав сокращение налогов для богатых, представив себя как друга банкиров и продвинув идею выхода из ЕС без сделки. Но он не получил поддержку всей страны", - написал Корбин в Twitter.

Лидер оппозиции повторил, что не поддерживает идеи будущего премьера относительно Brexit, так как выход из ЕС без сделки нанесет ущерб стране.
"Brexit без сделки, который предлагает Джонсон, означает сокращение рабочих мест, рост цен и угрозу продажи национальной системы здравоохранения американским корпорациям по сделке с его дружком Дональдом Трампом", - заявил Корбин.
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Лидер оппозиции заявляет, что проведенные выборы премьера не являются демократичными и результат не может отражать мнения всех жителей Британии.
"После почти десятилетия стрессов нам нужен премьер, защищающий интересы всех граждан, а не одной группы… Наши граждане должны сами решать, кто станет премьер-министром. Нам нужно правительство лейбористов, а не правительство консерватора Джонсона", - заявил Корбин.
Мэр Лондона, лейборист Садик Хан, поздравил нового лидера консерваторов, в прошлом лондонского градоначальника, с победой. Хан, в отличие от лидера своей партии, предложил Джонсону забыть о разногласиях и наладить совместную работу.
"Поздравляю Борис Джонсона. Давайте забудем о разногласиях и начнем работать вместе над поддержкой полиции и транспортной системы, инвестировать в строительство доступного жилья и развитие Лондона – над тем, что вы поддерживали в бытность мэром. Но я никогда не перестану говорить о катастрофе Brexit", - написал в Twitter Хан.
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