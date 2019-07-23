В Казахстане браконьеры напали на инспекторов по охране редких животных

НУР-СУЛТАН, 23 июл - РИА Новости. Браконьеры ранили двух инспекторов по охране редких животных в Казахстане, один из них погиб, сообщил во вторник министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев.

По данным пресс-службы министерства, при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркайнского района Акмолинской области (на севере Казахстана) неизвестные выстрелили из гладкоствольного ружья по автомашине инспекторского состава РГКП "ПО Охотзоопром". В результате два инспектора получили огнестрельные ранения. По дороге в больницу один из инспекторов скончался, второго оперируют врачи.