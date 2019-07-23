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РИА Новости

Пушков прокомментировал избрание Джонсона британским премьером

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори и заявил, что при его премьерстве расставание Британии с ЕС неизбежно, а заметного улучшения отношений с Россией не предвидится.
Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
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"Новым премьером Британии станет Б.Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС. При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно. Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита. Во внешней политике курс страны изменится мало", - написал Пушков в Twitter.
Джонсон называет себя "убежденным русофилом", но Россию "любит странною любовью", отметил сенатор.
"По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны (Гэвину) Уильямсону. Контакты возможны, но заметного улучшения отношений не предвидится", - добавил Пушков.
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Борис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
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