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РИА Новости

РАН поможет создать на Сахалине системы предупреждения о природных ЧП

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВиды Сахалина
Виды Сахалина
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская академия наук и руководство Сахалинской области наметили ряд возможных совместных проектов, необходимых для развития региона, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
Ранее в июле делегация руководства РАН посетила Сахалин, где ознакомилась с научным потенциалом региона и потребностями региона в новых высокотехнологичных разработках.
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"У нас была встреча с руководителем региона Валерием Игоревичем Лимаренко. Мы договорились, что будем действовать по нескольким направлениям", - сказал Сергеев.
По его словам, первое направление связано с разведкой в тихоокеанских морях на основе современных средств диагностики и мониторинга, в том числе с помощью подводных роботов, отметил Сергеев. Также речь может идти о новых роботизированных средствах добычи полезных ископаемых, добавил он.
Вторая тематика - это изучение морского биоразнообразия. "Сахалинцы очень хотели бы заняться морскими культурами побережья", - отметил глава РАН.
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Третье направление связано с предупреждением природных катастроф, прежде всего землетрясений и цунами. "До 15% цунами вызывается сходом гигантских подводных лавин, которые приводят к перемещению подводных масс", - сказал Сергеев. "Как правило, точки старта таких цунами находятся рядом с побережьем, где не работают современные системы обнаружения", - добавил он. Это один из важных вопросов, имеющих практическое применение, подчеркнул Сергеев.
По его словам, местные компании могут стать источником средств для исследований и разработки средств предупреждения о ЧП.
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РАНСахалинРоссийская академия наукОбщество
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