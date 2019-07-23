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РИА Новости

Шойгу стал наставником финалиста "Лидеров России"

Вчера, 14:34
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© Фото : Ассоциация кластеров и технопарков РоссииЗамглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонид Данилов
Замглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонид Данилов
© Фото : Ассоциация кластеров и технопарков России
Замглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонид Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу снова выступил наставником одного из финалистов конкурса "Лидеры России" - прошлые два его подопечных уже устроились на высокие должности.
В этом году у Шойгу сможет поучиться Леонид Данилов, замглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России. Право выбора было у Минобороны – просмотрев список из 300 финалистов, ведомство остановилось именно на кандидатуре Данилова.
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"Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте", - заявил Шойгу в ходе встречи. Данилов со своей стороны пообещал прилагать максимум усилий.
Для Данилова это не первый опыт работы с Минобороны: в 2017-18 годах он участвовал в подготовке форумов "Армия", а также участвовал в разработке стратегии развития технополиса "Эра".
Предыдущими подопечными Шойгу в рамках "Лидеров России" были Михаил Анн, ныне министр инвестиций и инноваций Подмосковья, и Антон Силинин - заместитель начальника технополиса "Эра".
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Сергей ШойгуПолитика
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