Шойгу стал наставником финалиста "Лидеров России"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу снова выступил наставником одного из финалистов конкурса "Лидеры России" - прошлые два его подопечных уже устроились на высокие должности.

В этом году у Шойгу сможет поучиться Леонид Данилов, замглавы Ассоциации развития кластеров и технопарков России. Право выбора было у Минобороны – просмотрев список из 300 финалистов, ведомство остановилось именно на кандидатуре Данилова.

"Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте", - заявил Шойгу в ходе встречи. Данилов со своей стороны пообещал прилагать максимум усилий.

Для Данилова это не первый опыт работы с Минобороны: в 2017-18 годах он участвовал в подготовке форумов "Армия", а также участвовал в разработке стратегии развития технополиса "Эра".