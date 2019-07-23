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РИА Новости

Юнкер заявил о готовности сотрудничать с новым британским премьером

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который должен покинуть свой пост в конце октября текущего года, хочет сотрудничать с новым премьер-министром Великобритании, сообщает ЕК.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность вступит Джонсон.
"Председатель (ЕК - ред.) хочет работать с новым премьером наилучшим образом", - заявила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто, отметив, что глава ЕК поздравляет Джонсона с избранием на пост лидера Консервативной партии.
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