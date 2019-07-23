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РИА Новости

В Совфеде оценили влияние избрания Джонсона на отношения России и Британии

Вчера, 14:31
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Великобритании от утверждения Бориса Джонсона премьер-министром не выиграют, он был практически автором "дела Скрипалей", заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Главой британской Консервативной партии избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии. В среду Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Мэй уже поздравила своего преемника с избранием.
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"Думаю, британо-российские отношения от этого не выиграют. Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией", - сказал Морозов.
Но на посту премьера требуется много гибкости и осторожности, добавил он. "Может быть, именно должность будет лекарством от его фобий, по крайней мере, в части их публичной демонстрации", - полагает Морозов.
По словам российского политика, для Европы Джонсон тоже не подарок. "Он сторонник жесткого курса в отношении европейских партнеров. А вот с Вашингтоном ему очень комфортно", - заключил Морозов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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