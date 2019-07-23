В Совфеде оценили влияние избрания Джонсона на отношения России и Британии

Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019

Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Великобритании от утверждения Бориса Джонсона премьер-министром не выиграют, он был практически автором "дела Скрипалей", заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Главой британской Консервативной партии избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии. В среду Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Мэй уже поздравила своего преемника с избранием.

"Думаю, британо-российские отношения от этого не выиграют. Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией", - сказал Морозов.

Но на посту премьера требуется много гибкости и осторожности, добавил он. "Может быть, именно должность будет лекарством от его фобий, по крайней мере, в части их публичной демонстрации", - полагает Морозов.

По словам российского политика, для Европы Джонсон тоже не подарок. "Он сторонник жесткого курса в отношении европейских партнеров. А вот с Вашингтоном ему очень комфортно", - заключил Морозов.