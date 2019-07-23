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РИА Новости

Минсельхоз предложит оформление этикеток вин из российского винограда

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ в течение месяца подготовит предложения по поводу того, как можно было бы оформлять этикетки вин, произведенных из российского винограда и виноматериалов, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Есть предложение председателя правительства подумать и предложить какие-то меры для визуального отличия вин, которые произведены из российского винограда и виноматериалов от вин, которые производятся из импортного материала. Сейчас потребителю действительно достаточно сложно отличить такую продукцию, когда он смотрит на этикетку", - сказала Лут на пресс-конференции.
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Позже в беседе с журналистами она уточнила, что вариант написания сейчас прорабатывается с представителями отрасли. "В течение месяца мы должны подготовить предложения по формулировкам, что должно быть написано на этикетке", - сказала замминистра.
Она привела в пример, когда производитель, находящийся в отличном от Крыма субъекте РФ, разливает крымское вино и использует частично крымский, частично импортный виноматериал, но на этикетке это не отражено. "Это не значит, что такое вино плохое, но потребитель должен понимать, за что он платит", - отметила Лут.
Комментируя меры поддержки отечественных вин, она также напомнила, что Роспотребнадзор, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, работает над тематикой, связанной с приоритизацией российского вина (ЗГУ и ЗНМП) в меню точек общественного питания.
"Минсельхоз считает, что это уже назревшая тема. В принципе в любой точке общепита за границей всегда идет сначала именно вино той страны, в которой вы находитесь. На наш взгляд, эта инициатива своевременна, но надо... предусмотреть какой-то разумный переходный период, чтобы это было интересно как производителям, так и точкам, которые продают вино", - сказала Лут.
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