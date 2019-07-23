Минсельхоз предложит оформление этикеток вин из российского винограда

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ в течение месяца подготовит предложения по поводу того, как можно было бы оформлять этикетки вин, произведенных из российского винограда и виноматериалов, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Есть предложение председателя правительства подумать и предложить какие-то меры для визуального отличия вин, которые произведены из российского винограда и виноматериалов от вин, которые производятся из импортного материала. Сейчас потребителю действительно достаточно сложно отличить такую продукцию, когда он смотрит на этикетку", - сказала Лут на пресс-конференции.

Позже в беседе с журналистами она уточнила, что вариант написания сейчас прорабатывается с представителями отрасли. "В течение месяца мы должны подготовить предложения по формулировкам, что должно быть написано на этикетке", - сказала замминистра.

Она привела в пример, когда производитель, находящийся в отличном от Крыма субъекте РФ, разливает крымское вино и использует частично крымский, частично импортный виноматериал, но на этикетке это не отражено. "Это не значит, что такое вино плохое, но потребитель должен понимать, за что он платит", - отметила Лут.

Комментируя меры поддержки отечественных вин, она также напомнила, что Роспотребнадзор, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, работает над тематикой, связанной с приоритизацией российского вина (ЗГУ и ЗНМП) в меню точек общественного питания.