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РИА Новости

Джонсон объявил приоритетами войну с оппозицией и Brexit к 31 октября

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый лидер британской Консервативной партии и будущий премьер страны Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.
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"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС", - сказал Джонсон.
Он прибыл в конференц-центр, где объявлялись результаты голосования, в сопровождении охраны, предоставленной ему государством как кандидату на пост главы правящей партии.
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"Я знаю, что есть люди, которые сомневаются в мудрости вашего (консерваторов) решения. Сегодня, на переломном этапе нашей истории, мы должны примирить в себе два благородных инстинкта: дружбу с европейскими союзниками и одновременное стремление к самоуправлению в этой стране… Я не верю, что два этих желания несовместимы", - отметил Джонсон.
"Девиз моей предвыборной кампании – "Осуществить (Brexit), объединить (партию) и победить (оппозицию)" не может быть лучшим – к нему стоит добавить еще одну составляющую: "придать энергию". Что ж, кампания окончена и начинается работа", - сказал будущий премьер, завершая краткую речь.
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