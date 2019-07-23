Джонсон объявил приоритетами войну с оппозицией и Brexit к 31 октября

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый лидер британской Консервативной партии и будущий премьер страны Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.

"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС", - сказал Джонсон.

Он прибыл в конференц-центр, где объявлялись результаты голосования, в сопровождении охраны, предоставленной ему государством как кандидату на пост главы правящей партии.

"Я знаю, что есть люди, которые сомневаются в мудрости вашего (консерваторов) решения. Сегодня, на переломном этапе нашей истории, мы должны примирить в себе два благородных инстинкта: дружбу с европейскими союзниками и одновременное стремление к самоуправлению в этой стране… Я не верю, что два этих желания несовместимы", - отметил Джонсон.