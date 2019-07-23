Омский губернатор призвал искать прямые пути поставок зерна в Китай и Иран

ОМСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков считает необходимым создание "Сибирского зернового консорциума", который должен найти пути для прямого экспорта сибирского зерна в Китай, Иран и другие страны, сообщает во вторник облправительство.

Во вторник в Омске под председательством Буркова прошло заседание экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству, на котором были рассмотрены проект концепции межрегиональной программы "Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года" и направления деятельности "Сибирского зернового консорциума", созданного для защиты интересов сибирских сельхозпроизводителей по инициативе полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

"Казахстан сегодня очень много берет у нас и на Алтае зерна. Но нам важно, чтобы Казахстан был не посредником при продаже нашей продукции, а потребителем. Если он не потребитель, тогда мы должны искать прямой выход на Китай, на Иран, а Казахстан использовать как транспортную сеть для поставки нашей продукции. Это вопрос жизни и смерти для аграрного сектора, вопрос цены на зерновые культуры", - заявил Бурков.

По его словам, консорциум, в который необходимо привлекать как можно большее количество сельхозпроизводителей, позволит объединить регионы Сибири в защите интересов производителей зерна и решении проблем логистики и поставки на китайский рынок и другие рынки. Сейчас в консорциум входит 12 компаний из шести регионов Сибири.

При этом глава Омской области считает, что некоторые вопросы развития зернового рынка в Сибири необходимо решать на федеральном уровне. Один из таких вопросов касается предельных уровней минимальных цен для проведения государственных закупочных интервенций, установленных Минсельхозом.

"Не надо бояться этого слова: мы должны заниматься лоббизмом интересов Сибири. Мы видим, что условия у сибирских регионов неравные с Краснодарским, со Ставропольским краем. Там и природные условия лучше, чем у нас, урожайность в разы лучше, но цена на интервенционное зерно выше. Закупочные интервенции для Краснодара и Ростова – 11300 за тонну зерна третьего класса, а для нас – 8400. Это, конечно, дискриминация. Мы с этим не согласны", - отметил он.