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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор призвал искать прямые пути поставок зерна в Китай и Иран

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков считает необходимым создание "Сибирского зернового консорциума", который должен найти пути для прямого экспорта сибирского зерна в Китай, Иран и другие страны, сообщает во вторник облправительство.
Во вторник в Омске под председательством Буркова прошло заседание экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству, на котором были рассмотрены проект концепции межрегиональной программы "Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года" и направления деятельности "Сибирского зернового консорциума", созданного для защиты интересов сибирских сельхозпроизводителей по инициативе полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
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"Казахстан сегодня очень много берет у нас и на Алтае зерна. Но нам важно, чтобы Казахстан был не посредником при продаже нашей продукции, а потребителем. Если он не потребитель, тогда мы должны искать прямой выход на Китай, на Иран, а Казахстан использовать как транспортную сеть для поставки нашей продукции. Это вопрос жизни и смерти для аграрного сектора, вопрос цены на зерновые культуры", - заявил Бурков.
По его словам, консорциум, в который необходимо привлекать как можно большее количество сельхозпроизводителей, позволит объединить регионы Сибири в защите интересов производителей зерна и решении проблем логистики и поставки на китайский рынок и другие рынки. Сейчас в консорциум входит 12 компаний из шести регионов Сибири.
При этом глава Омской области считает, что некоторые вопросы развития зернового рынка в Сибири необходимо решать на федеральном уровне. Один из таких вопросов касается предельных уровней минимальных цен для проведения государственных закупочных интервенций, установленных Минсельхозом.
"Не надо бояться этого слова: мы должны заниматься лоббизмом интересов Сибири. Мы видим, что условия у сибирских регионов неравные с Краснодарским, со Ставропольским краем. Там и природные условия лучше, чем у нас, урожайность в разы лучше, но цена на интервенционное зерно выше. Закупочные интервенции для Краснодара и Ростова – 11300 за тонну зерна третьего класса, а для нас – 8400. Это, конечно, дискриминация. Мы с этим не согласны", - отметил он.
По данным Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, приведенным на заседании, на территории Сибири обеспечиваются внутренние потребности в зерне, а свободные ресурсы вывозятся в другие регионы страны и на экспорт, однако экспорт зерна и зернопродуктов в округе развит недостаточно.
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