Москалькова призвала защитить журналистские расследования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно менять ситуацию с отсутствием гарантий защищенности у проводящих расследования журналистов, чтобы предотвратить новые случаи, подобные делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

"Сегодня журналистские расследования не имеют некого статуса и определенных гарантий защищенности. И нужно в этом плане посмотреть и с точки зрения нормативно-правового совершенствования, и, может быть, даже некого статуса неприкосновенности этих журналистских расследований и их участников", - сказала Москалькова журналистам после пленарного заседания в Совете Федерации.

Омбудсмен отметила, что эта тема стоит очень остро, и привела статистику организации "Репортеры без границ", согласно которой "в разных странах в 2018 году были задержаны 348 журналистов, 80 представителей журналистского мира погибли".

Вопрос защиты прав журналистов был затронут в докладе о деятельности уполномоченного за 2018 год. "Я впервые за три года поднимаю эту темы в докладе уполномоченного в качестве самостоятельного подраздела. И очень важно, чтобы власть не боялась критики со стороны журналистов", - добавила Москалькова.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.