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РИА Новости

Москалькова призвала защитить журналистские расследования

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно менять ситуацию с отсутствием гарантий защищенности у проводящих расследования журналистов, чтобы предотвратить новые случаи, подобные делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
"Сегодня журналистские расследования не имеют некого статуса и определенных гарантий защищенности. И нужно в этом плане посмотреть и с точки зрения нормативно-правового совершенствования, и, может быть, даже некого статуса неприкосновенности этих журналистских расследований и их участников", - сказала Москалькова журналистам после пленарного заседания в Совете Федерации.
Омбудсмен отметила, что эта тема стоит очень остро, и привела статистику организации "Репортеры без границ", согласно которой "в разных странах в 2018 году были задержаны 348 журналистов, 80 представителей журналистского мира погибли".
Вопрос защиты прав журналистов был затронут в докладе о деятельности уполномоченного за 2018 год. "Я впервые за три года поднимаю эту темы в докладе уполномоченного в качестве самостоятельного подраздела. И очень важно, чтобы власть не боялась критики со стороны журналистов", - добавила Москалькова.
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Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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