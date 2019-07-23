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РИА Новости

Медведев поручил разобраться в причинах трагедии в хабаровском лагере

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Роспотребнадзору и вице-премьеру Юрию Трутневу разобраться в причинах трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
"Я такое поручение министерству просвещения дам. Татьяна Алексеевна (Голикова), вы посмотрите обязательно. И, естественно, министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором должно определить именно причины, устранить их на будущее", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Глава правительства также дал соответствующее поручение вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.
"С учётом того, что это Хабаровский край, Юрий Петрович (Трутнев) вы, соответственно, тоже там, когда окончательно разберётесь, - доложите", - добавил он.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеДмитрий МедведевЮрий ТрутневРоссияХабаровский крайПроисшествия
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