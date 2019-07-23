Медведев поручил разобраться в причинах трагедии в хабаровском лагере

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019

ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Роспотребнадзору и вице-премьеру Юрию Трутневу разобраться в причинах трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Я такое поручение министерству просвещения дам. Татьяна Алексеевна (Голикова), вы посмотрите обязательно. И, естественно, министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором должно определить именно причины, устранить их на будущее", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства также дал соответствующее поручение вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

"С учётом того, что это Хабаровский край, Юрий Петрович (Трутнев) вы, соответственно, тоже там, когда окончательно разберётесь, - доложите", - добавил он.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.