Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Согласно исследованию компании GfK Rus, опубликованному во вторник, производители товаров повседневного спроса в России в период с 2012 по 2018 год уменьшали размеры упаковок на 7-20% в зависимости от категории, сохраняя при этом цены или снижая их незначительно.

"Достаточно новый тренд урбанизации диктует свои правила. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, давно прошли. Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один-пару приемов пищи - обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно", - прокомментировала Нагайцева.

Еще одной причиной снижения размера упаковки она называет низкую покупательную способность населения и, как следствие, высокую конкуренцию на полке. В результате производители вынуждены искать пути удешевления продукции, пояснила эксперт.

Представитель "Руспродсоюза" добавила, что в разных категориях товаров можно наблюдать разные форматы упаковки. "Если мы говорим о молочке, то это 1 литр, 975 миллилитров, 930 миллилитров, 873 миллилитра. В соках это, как правило, 1 литр, 950 миллилитров, 970 миллилитров и 900 миллилитров", - рассказала она.