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РИА Новости

Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом супермаркете
Покупатель в продуктовом супермаркете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Согласно исследованию компании GfK Rus, опубликованному во вторник, производители товаров повседневного спроса в России в период с 2012 по 2018 год уменьшали размеры упаковок на 7-20% в зависимости от категории, сохраняя при этом цены или снижая их незначительно.
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"Достаточно новый тренд урбанизации диктует свои правила. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, давно прошли. Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один-пару приемов пищи - обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно", - прокомментировала Нагайцева.
Еще одной причиной снижения размера упаковки она называет низкую покупательную способность населения и, как следствие, высокую конкуренцию на полке. В результате производители вынуждены искать пути удешевления продукции, пояснила эксперт.
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Представитель "Руспродсоюза" добавила, что в разных категориях товаров можно наблюдать разные форматы упаковки. "Если мы говорим о молочке, то это 1 литр, 975 миллилитров, 930 миллилитров, 873 миллилитра. В соках это, как правило, 1 литр, 950 миллилитров, 970 миллилитров и 900 миллилитров", - рассказала она.
В крупах существует следующая классификация: базовые крупы, которые потребляют часто и в короткий промежуток времени, фасуются в упаковки 700-900 грамм. Фасовка 400-500 грамм характерна для экзотических или премиальных круп. Формат 200-300 грамм предназначен для продукции класса "премиум" и супов.
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