Пушков прокомментировал новые заявления Киева по Донбассу

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые заявления Киева в отношении Донбасса, посоветовав президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его команды прочесть минские соглашения, подчеркнув, что "других соглашений нет и не будет".

Глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев, "людей, которые замешаны в военных преступлениях", идти не может. Ранее Зеленский выступал против предоставления особого статуса Донбассу, он также заявлял, что в случае победы на выборах президента не подпишет закон об амнистии для ополченцев.