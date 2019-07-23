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РИА Новости

Пушков прокомментировал новые заявления Киева по Донбассу

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые заявления Киева в отношении Донбасса, посоветовав президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его команды прочесть минские соглашения, подчеркнув, что "других соглашений нет и не будет".
Глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев, "людей, которые замешаны в военных преступлениях", идти не может. Ранее Зеленский выступал против предоставления особого статуса Донбассу, он также заявлял, что в случае победы на выборах президента не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
"Зеленского и его команду болтает туда-сюда. То они готовы выполнять минские соглашения, то не готовы ни дать особый статус Донбассу, ни обеспечить амнистию. Но это черным по белому написано в соглашениях. Пусть почитают - полезно. Не нравится? Других соглашений нет и не будет", - написал он в Twitter.
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