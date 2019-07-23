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РИА Новости

Совфед одобрил закон о наделении СК правом судебной экспертизы

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил внесенный президентом закон, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы.
При этом, согласно проекту, судебно-экспертные учреждения Следственного комитета должны действовать независимо от собственно следователей.
Сторонники этой идеи считают, что новый порядок облегчит и ускорит расследование уголовных дел, противники же полагают, что "симбиоз" экспертных и следственных подразделений в рамках СК РФ нарушит права подозреваемых и обвиняемых.
Если закон будет принят, СК РФ получит право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других.
До создания в системе СК РФ единого судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года), экспертизы для ведомства могут проводить штатные экспертные подразделения.
После утверждения верхней палатой парламента закон поступает на подпись президенту.
Автомобиль Следственного комитета России
12 марта, 15:21
Юрист прокомментировал проект закона о создании в СК экспертных центров
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Следственный комитет РФСовет Федерации РФРоссияОбщество
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