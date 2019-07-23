Совфед одобрил закон о наделении СК правом судебной экспертизы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил внесенный президентом закон, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы.

При этом, согласно проекту, судебно-экспертные учреждения Следственного комитета должны действовать независимо от собственно следователей.

Сторонники этой идеи считают, что новый порядок облегчит и ускорит расследование уголовных дел, противники же полагают, что "симбиоз" экспертных и следственных подразделений в рамках СК РФ нарушит права подозреваемых и обвиняемых.

Если закон будет принят, СК РФ получит право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других.

До создания в системе СК РФ единого судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года), экспертизы для ведомства могут проводить штатные экспертные подразделения.