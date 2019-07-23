На границе Таджикистана и Киргизии произошла новая перестрелка

БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

"Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии", - заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в результате был ранен киргизский пограничник.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана.Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один - погиб.