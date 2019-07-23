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РИА Новости

Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

Вчера, 13:23
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Ранее было известно о трех погибших детях и четырех пострадавших.
"Мальчик, который оставался в реанимации, умер", — сказала она.
По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
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Пожар в лагере

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.
По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Задержаны директор организации-владельца детского учреждения и директор самого лагеря.
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Вопрос к проверяющим

Как предположила детский омбудсмен Анна Кузнецова, регулярные проверки в лагере могли быть либо формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.
"Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям", - отметила она.
По ее словам, непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере.
"Как такое могло произойти во время организованного отдыха детей?" - задается вопросом Кузнецова.
Также детский омбудсмен отмечает, что обеспечить детям безопасный отдых – это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти субъекта.
Она заявила, что будет проведено расследование и установлены виновные, что приведёт к тщательным проверкам всех лагерей.
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Лазейки в законе

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила РИА Новости, что реализация норм, регулирующих организацию детского отдыха, вызывает вопросы.
"В 2016 году был принят специальный закон, регулирующий особенности организации детского отдыха, в котором основной акцент сделан как раз на безопасности детей", - напомнила она.
По ее словам, предприниматель, организовавший лагерь, нашел лазейку в законе, чтобы избежать дополнительных проверок, и не соблюдал установленных правил.
Правоохранительные органы должны тщательно проверить действия предпринимателя, подчеркнула Гурцкая.
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С армейской юности помню что во время нахождения в палатках, в курсантских ли полевых учениях или уже во время службы в Афганистане или в другое время на пожароопасность палаток всегда обращалось особое внимание. До сих пор помню как нам говорили что палатка брезентовая горит 7 секунд. А что я вижу здесь? Земляной обваловки нет, расстояние- впритык, внутри- электроприборы нагревательные электрические, кровати стоят слишком близко, свободного места- минимум, тумбочки, вешалки, одежда..Как все это допустили пож инспекторы и администрация ?!
23 июля, 14:15
Сергей Гинтнер
6100101
Вот он, мир капитализма, всех интересуют только деньги, деньги, деньги.
23 июля, 14:12
Андрей Шишкин
5530200
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