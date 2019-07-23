Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Ранее было известно о трех погибших детях и четырех пострадавших.
"Мальчик, который оставался в реанимации, умер", — сказала она.
По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.
Пожар в лагере
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.
По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Задержаны директор организации-владельца детского учреждения и директор самого лагеря.
13 апреля, 03:13В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
Вопрос к проверяющим
Как предположила детский омбудсмен Анна Кузнецова, регулярные проверки в лагере могли быть либо формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.
"Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям", - отметила она.
По ее словам, непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере.
"Как такое могло произойти во время организованного отдыха детей?" - задается вопросом Кузнецова.
Также детский омбудсмен отмечает, что обеспечить детям безопасный отдых – это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти субъекта.
Она заявила, что будет проведено расследование и установлены виновные, что приведёт к тщательным проверкам всех лагерей.
Лазейки в законе
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила РИА Новости, что реализация норм, регулирующих организацию детского отдыха, вызывает вопросы.
"В 2016 году был принят специальный закон, регулирующий особенности организации детского отдыха, в котором основной акцент сделан как раз на безопасности детей", - напомнила она.
По ее словам, предприниматель, организовавший лагерь, нашел лазейку в законе, чтобы избежать дополнительных проверок, и не соблюдал установленных правил.
Правоохранительные органы должны тщательно проверить действия предпринимателя, подчеркнула Гурцкая.