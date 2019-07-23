В Совфеде проанализируют применение закона против бытового насилия

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совфед намерен проанализировать правоприменительную практику действующего законодательства, касающегося ответственности за семейное насилие, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.

"Было дано поручение вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, главе комитета по законодательству Андрею Клишасу еще раз проанализировать правоприменительную практику к законодательству, касающегося семейного, бытового насилия", - отметила спикер по итогам выступления в Совфеде омбудсмена Татьяны Москальковой.

По мнению Матвиенко, нужно проанализировать, где нормы закона не работают и "против женщин продолжается серьезное насилие".