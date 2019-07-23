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РИА Новости

В Совфеде проанализируют применение закона против бытового насилия

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совфед намерен проанализировать правоприменительную практику действующего законодательства, касающегося ответственности за семейное насилие, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.
"Было дано поручение вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, главе комитета по законодательству Андрею Клишасу еще раз проанализировать правоприменительную практику к законодательству, касающегося семейного, бытового насилия", - отметила спикер по итогам выступления в Совфеде омбудсмена Татьяны Москальковой.
Сенатор Ирина Рукавишникова
9 июля, 17:14
В Совфеде предложили ввести "охранный ордер" для защиты от бытового насилия
По мнению Матвиенко, нужно проанализировать, где нормы закона не работают и "против женщин продолжается серьезное насилие".
Парламентарий попросила Москалькову предоставить свои данные о ситуации в этой сфере. -0-
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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