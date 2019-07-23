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РИА Новости

СФ одобрил законы о расширении перечня примирительных процедур в правосудии

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник пакет законов, расширяющих возможность применения примирительных процедур в сфере правосудия.
Документы позволят шире применять способы урегулирования споров посредством примирительных процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда.
Законы расширяют перечень примирительных процедур - помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.
В соответствии с законами, переговоры будут проходить на условиях, определенных сторонами.
Медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. По некоторым категориям дел, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, медиация не допускается. Это касается дел об оспаривании нормативных правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии и так далее.
Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя. Эту процедуру можно применить на любой стадии производства по делу, порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит пленум Верховного суда.
Также допускается возврат истцу до 70% государственной пошлины при заключении соглашения о примирении сторон и в других случаях, а не только в случае заключения мирового соглашения, как это предусмотрено сейчас.
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