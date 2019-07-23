СФ одобрил законы о расширении перечня примирительных процедур в правосудии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник пакет законов, расширяющих возможность применения примирительных процедур в сфере правосудия.

Документы позволят шире применять способы урегулирования споров посредством примирительных процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда.

Законы расширяют перечень примирительных процедур - помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.

В соответствии с законами, переговоры будут проходить на условиях, определенных сторонами.

Медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. По некоторым категориям дел, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, медиация не допускается. Это касается дел об оспаривании нормативных правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии и так далее.

Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя. Эту процедуру можно применить на любой стадии производства по делу, порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит пленум Верховного суда.