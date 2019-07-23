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РИА Новости

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Вчера, 12:34
132532
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
"Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая", — сказала она.
Ребенок находится в коме, во время пожара он помогал спасать других детей.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 10:25
Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан. Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации.
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 09:53
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
169940822792
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеПроисшествия
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Ужас! Безответственность чиновников, администрации, работников! Все скапливается в 1 большой ком! Глубочайшие соболезнования
23 июля, 12:49
ttitan3331
76019214
Ужас!!!! И никого из Кремлёвского руководства. Ну, конечно, это же не теракт в Магнитке с фейковым Ваней. Дети погибли. Почему не перевезли самолётами в Москву или Хабаровск
23 июля, 12:56
Deli Deli
35010034
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