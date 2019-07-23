Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

"Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая", — сказала она.

Ребенок находится в коме, во время пожара он помогал спасать других детей.

По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан. Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.