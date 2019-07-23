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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть "Убить Билла"

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь"
Председатель жюри программы Особый взгляд американская актриса Ума Турман на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", сообщает Independent.
Режиссер сообщил о своих планах, отвечая на вопрос в подкасте Happy Sad Confused: "Мы с Умой недавно его обсудили, я не уверен, что буду снимать, но я начал думать в этом направлении".
Тарантино отметил, что "Килл Билл" - единственная его работа, по которой он хотел бы снять сиквел.
Оригинальный фильм вышел на экраны в 2003 году, за ним последовала вторая часть - в 2004. Слухи о продолжении ходят уже много лет, но пока никаких конкретных шагов сделано не было.
Картина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэддом Питом и Марго Робби выходит на экраны в России 8 августа.
Режиссер Квентин Тарантино
3 июля, 12:01
Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним
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КультураКино и сериалыНовости культурыУма ТурманЛеонардо Ди КаприоКвентин Тарантино
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