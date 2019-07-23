Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть "Убить Билла"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", . Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", сообщает Independent.

Режиссер сообщил о своих планах, отвечая на вопрос в подкасте Happy Sad Confused: "Мы с Умой недавно его обсудили, я не уверен, что буду снимать, но я начал думать в этом направлении".

Тарантино отметил, что "Килл Билл" - единственная его работа, по которой он хотел бы снять сиквел.

Оригинальный фильм вышел на экраны в 2003 году, за ним последовала вторая часть - в 2004. Слухи о продолжении ходят уже много лет, но пока никаких конкретных шагов сделано не было.