Космическая обсерватория "Спектр-РГ" начнет обзор небесной сферы в ноябре

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Архивное фото

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"

© Фото : MPE Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку в конце октября и начнет обзор небесной сферы в начале ноября, сообщил во вторник Роскосмос.

Обсерватория "Спектр-РГ" была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.

"Двадцать третьего июля - открытие крышек телескопов ART-XC и eROSITA; 23-30 июля - включение космического телескопа ART-XC без подачи высокого напряжения; с 2 августа по 12 сентября - научные исследования при помощи телескопа ART-XC", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что с 13 октября по 2 ноября будут проведены научные наблюдения с использованием телескопов ART-XC и eROSITA. Примерно 20 октября ожидается прилет "Спектра-РГ" в район точки L2, а 3 ноября - начало выполнения основной научной программы в режиме обзора небесной сферы.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.