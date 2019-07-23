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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об идентификации пользователей e-mail

Вчера, 11:55
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователей электронной почты в России.
Законопроект разработали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
В пояснительной записке говорится, что идентификацию предлагается осуществлять по номеру телефона, а организаторы почтовых сервисов, в свою очередь, заключат договоры с операторами связи.
Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно через электронную почту.
Кроме того, согласно документу, на организаторов почтовых сервисов возлагаются обязанности по ограничению передачи электронных писем с запрещенной в России информацией.
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2670236176
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Людмила БоковаАндрей КлишасСовет Федерации РФАлександр КарлинТехнологииОбщество
Популярные комментарии
какое-то дикое желание все контролировать, реально этот режим боится всего.
23 июля, 13:21
lunvan
72100014
Пещерное мЫшление... А это ничего, что помимо e-mail существует немерено других каналов, по которым можно отправить "ложное террористическое сообщение", но где требование "об идентификации" нереализуемо в принципе?
23 июля, 12:02
rralf4002
5340005
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