В Госдуму внесли проект об идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователей электронной почты в России.

Законопроект разработали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

В пояснительной записке говорится, что идентификацию предлагается осуществлять по номеру телефона, а организаторы почтовых сервисов, в свою очередь, заключат договоры с операторами связи.

Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно через электронную почту.