В Совфеде предложили ограничить передачу e-mail с запрещенной информацией

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией.

Согласно документу, почтовые сервисы будут ограничивать возможность передачи таких сообщений в течение суток после получения требования от уполномоченного федерального органа.

Законопроект разработали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Предусматривается, что в течение полугода с момента принятия закона правительство подготовит постановление, определяющее перечень случаев, при которых передача пользователям сообщений с запрещенной информацией не допускается, а также порядок ограничения их передачи.