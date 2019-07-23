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РИА Новости

В Совфеде предложили ограничить передачу e-mail с запрещенной информацией

Вчера, 11:53
11962
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией.
Согласно документу, почтовые сервисы будут ограничивать возможность передачи таких сообщений в течение суток после получения требования от уполномоченного федерального органа.
Законопроект разработали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Предусматривается, что в течение полугода с момента принятия закона правительство подготовит постановление, определяющее перечень случаев, при которых передача пользователям сообщений с запрещенной информацией не допускается, а также порядок ограничения их передачи.
Ответственным за подготовку этого постановления предлагается назначить ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзор.
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Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А каким образом информация в письме будет опознаваться как запрещенная? После прочтения спецслужбами?)) прям советский союз) но кгбэшникам не до этого, они лярды воруют, бизнес крышуют, банкам помогают опустошаться, конституционный строй защищают и тд
23 июля, 12:47
Eduard Hunter
108301110
А те почтовые сервисы которые откажутся выполнять условия клоунов будут заблокированы как заблокировали Телеграм)))
23 июля, 12:34
зуз у
6790108
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