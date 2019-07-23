Робота "Федора" привезли на Байконур для подготовки к полету в космос

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Робот "Федор", которому перед полетом на МКС Робот "Федор", которому перед полетом на МКС сменили имя на англоязычное Skybot, доставлен на космодром Байконур для предполетной подготовки, сообщил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850", - написал он в своем Twitter-аккаунте

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июля 2019 г.

После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС РФ как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

Летом прошлого года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.