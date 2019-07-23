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РИА Новости

Робота "Федора" привезли на Байконур для подготовки к полету в космос

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор"
Антропоморфный робот Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Антропоморфный робот "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Робот "Федор", которому перед полетом на МКС сменили имя на англоязычное Skybot, доставлен на космодром Байконур для предполетной подготовки, сообщил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС РФ как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
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Летом прошлого года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур. Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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