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РИА Новости

Российский робот "Федор" получил новое имя перед полетом в космос

Вчера, 03:22
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор". Архивное фото
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Антропоморфный робот "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Робот "Федор" перед полетом в космос получил новое имя Skybot F-850, сейчас он доставлен в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для предполетных проверок, рассказали РИА Новости в корпорации.
"Антропоморфный робот-аватар Skybot F-850 и оборудование для его управления доставлены в РКК "Энергия", - рассказали в корпорации.
"Энергия" является оператором российского сегмента МКС и производителем космических кораблей "Союз", на одном из которых полетит "Федор". Робот уже прошел цикл предполетных испытаний в корпорации.
"Специалисты корпорации провели оценку функционирования систем робота, протестировали очки виртуальной реальности и экзоскелет (костюм управления, который надевает оператор), а также проверили выполнение роботом операций, которые робот-аватар будет выполнять на борту Международной космической станции", - рассказали в "Энергии".
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Следующим этапом станет отработка операций по загрузке робота в макет спускаемого аппарата космического корабля "Союз" (тренажер "Океан-5") и выгрузки из него. Ранее в СМИ появилась информация, что "Федор" не влез в люк корабля. Информацию пришлось опровергать главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Он сообщил журналистам, что робота действительно пришлось уменьшить в плечах, хотя он и так помещался в люк.
В полет на МКС первый российский "киберкосмонавт" должен отправиться 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где "Федор" под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. ЕГо разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но потом из-за европейских санкций производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
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Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияРКК "Энергия"РоссияРИА Наука
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