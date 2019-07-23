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РИА Новости

Глобальное потепление заставит животных измельчать, выяснили ученые

Вчера, 11:38
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© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Дальнейший рост среднегодовых температур приведет к преимущественному исчезновению более крупных видов животных и уменьшению размеров выживших представителей фауны. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Oecologia.

"При всех прочих равных условиях, крупные птицы и животные переносят холод лучше, чем небольшие существа, и поэтому потепление сделает жизнь вторым заметно более простой. С другой стороны, мы не ожидали, что эффект от этого будет заметен всего за 25 лет наблюдений. Это подчеркивает всю серьезность изменений", — отметила Рез Альтвегг (Res Altwegg) из университета Кейптауна (ЮАР).

Рост температур, повышение уровня моря и другие процессы, связанные с потеплением, вынудят многих животных и растений, привыкших к определенным условиям среды, стать своеобразными "климатическими беженцами" и бежать на север или в горы, в более холодные и стабильные регионы.
Многие другие представители флоры и фауны, у которых не будет такой возможности, просто исчезнут с лица Земли или выживут только в специализированных питомниках, куда их перевезет человек. Как предполагают ученые, климат и деятельность человека могут уничтожить свыше трех сотен видов млекопитающих и птиц в ближайшие столетия
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Этот процесс уже начался – наблюдения экологов показывают, что глобальное потепление уже успело уничтожить несколько сотен видов беспозвоночных существ, а также нескольких млекопитающих. Браконьеры и хищническая рыбная ловля, в свою очередь, могли погубить калифорнийских вакито, близких родичей зубатых китов, а также многие виды рыб.
Альтвегг и ее коллеги открыли еще один любопытный пример того, как глобальное потепление влияет на видовой состав и облик экосистем, наблюдая за жизнью горных трясогузок (Motacilla clara), обитающих на территории провинции Наталь в ЮАР, с 1975 по 1999 год.
Ученых интересовала одна простая вещь – то, какой массой обладали птицы и какие факторы влияли на типичный вес трясогузок. Дело в том, что экологи достаточно давно предполагают, что видовой состав, размеры и другие качества теплокровных животных во многом зависят от температуры воздуха. Как правило, чем жарче климат, тем менее крупными должны быть птицы и млекопитающие, а рептилии, наоборот, будут набирать объем и вес.
Альтвегг и ее коллеги проверили эту закономерность, так называемое правило Бергманна, на практике, проследив за тем, как поменялись размеры трясогузок, живущих в Натале, где температуры выросли за последнюю четверть века на 0,18 градуса Цельсия.
Для этого ученые каждый год отлавливали несколько сотен птиц, помечали их кольцами или замеряли массу уже знакомых им пернатых. Параллельно они следили за тем, как менялась численность и общее состояние насекомых, главного источника пищи для трясогузок и их птенцов, что было важно для определения того, что именно влияет на массу птиц.
Как оказалось, даже столь небольшие изменения в среднегодовых температурах достаточно сильно сказались на размерах и массе птиц. В среднем, трясогузки "похудели" примерно на грамм, 5% от типичной массы их тела, причем большая часть этих потерь веса была связана именно с температурами, а не временными проблемами с доступом к пище.
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Как предполагают ученые, этот феномен может быть связан с двумя вещами. С одной стороны, теплые зимы лишают крупных птиц их главного преимущества – способности лучше переносить холода и обогревать свое тело.
С другой стороны, жара действует на небольших животных заметно слабее, чем на их крупных сородичей, что позволяет им активнее искать пищу и размножаться во время аномально теплой погоды. Какая из этих теорий ближе к истине, экологи планируют узнать в самое ближайшее время.
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