В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"При нынешнем президенте и новом составе Верховного совета (парламента - ред.) Украине нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией. Речь идет о перезаключении или заключении нового Большого договора", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, предыдущий состав Верховной рады Украины отказался продлевать Большой договор несмотря на то, что куда правильнее было бы его сохранить и соблюдать.
Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу. Соглашение заключалось на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. Таким образом, он просуществовал 20 лет. Однако президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года подписал закон о прекращении действия договора. В МИД России заявили, что решение Киева не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией - это большая ошибка, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.