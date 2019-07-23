В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

"При нынешнем президенте и новом составе Верховного совета (парламента - ред.) Украине нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией. Речь идет о перезаключении или заключении нового Большого договора", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, предыдущий состав Верховной рады Украины отказался продлевать Большой договор несмотря на то, что куда правильнее было бы его сохранить и соблюдать.

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу. Соглашение заключалось на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. Таким образом, он просуществовал 20 лет. Однако президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года подписал закон о прекращении действия договора. В МИД России заявили, что решение Киева не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией - это большая ошибка, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия.