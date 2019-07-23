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РИА Новости

Совфед ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Вчера, 11:26
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал во вторник конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.
Конвенция впервые в международном праве создаёт юридическую основу для эффективного сотрудничества государств-участников в целях противодействия идеологии и практике экстремизма.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
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Конвенция определяет такие понятия и термины, как "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму". Также устанавливаются основные принципы сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предлагается перечень мер по противодействию экстремизму, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.
В документе определяется перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых устанавливается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность, а также меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности.
Регламентируется порядок выдачи, передачи осужденных и оказания компетентными органами взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения конвенции.
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Совет Федерации РФШОСБезопасностьВ мире
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