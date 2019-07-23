Совфед ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал во вторник конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.

Конвенция впервые в международном праве создаёт юридическую основу для эффективного сотрудничества государств-участников в целях противодействия идеологии и практике экстремизма.

Конвенция определяет такие понятия и термины, как "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму". Также устанавливаются основные принципы сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предлагается перечень мер по противодействию экстремизму, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.

В документе определяется перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых устанавливается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность, а также меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности.