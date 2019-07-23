Житель Марий Эл похитил ребенка из детского сада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Житель Марий Эл задержан по обвинению в похищении пятилетней девочки из детского сада, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.

По предварительным данным, 16 июля в одном из районов Республики Марий Эл 44-летний мужчина через забор забрал с территории детского сада 5-летнюю девочку. Менее часа потребовалось, чтобы установить, найти и задержать его.

"Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Он заключен под стражу. С похищенной девочкой все в порядке, она жива и здорова", - рассказали агентству в региональном СУСК, отказавшись сообщить подробности происшествия.

Там уточнили, что еще одно уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников детского сада, откуда был похищен ребенок.