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РИА Новости

Без присяги и ремонта: как в Великобритании пройдет смена премьер-министра

Вчера, 10:52
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasРабочий подметает красную ковровую дорожку на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Рабочий подметает красную ковровую дорожку на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Рабочий подметает красную ковровую дорожку на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Процедура смены премьера Великобритании пройдет в течение дня и не займет много времени, кабинет министров при этом не уйдет автоматически в отставку в полном составе, сообщили РИА Новости два близкие к правительству источника.
Как ожидается, результаты выборов лидера консерваторов, который сменит не справившуюся с процедурой Brexit Терезу Мэй, будут оглашены 23 июля, днем ранее закончится почтовое голосование членов партии.
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"Новый премьер-министр вступит в полномочия 24 июля, об этом было объявлено ранее. Сама процедура будет быстрой и будет включать несколько шагов... Все пройдет в течение дня, и новый премьер приступит к работе в тот же день", - сказал собеседник агентства.

Последние шаги

По словам источника, 24 июля выпадает на среду, и, следовательно, в полдень Мэй отправится в парламент на еженедельное выступление перед членами палаты общин. После этого премьер вернется на Даунинг-Стрит, где будет готовиться к передаче полномочий. То, что будет происходить внутри резиденции, останется тайной, но известно, что перед уходом в отставку премьер-министр обычно навещает живущего по соседству канцлера казначейства и официально прощается с де-факто вторым в политической иерархии чиновником в стране. Резиденции премьера и канцлера соединены коридором, и главе кабинета не придется выходить на улицу, чтобы навестить соседа.
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После этого Мэй вернется в резиденцию и пройдет по коридорам здания, вдоль которых выстроятся сотрудники канцелярии премьера и работающий на Даунинг-Стрит персонал. По словам собеседников агентства, в таких случаях собравшиеся часто провожают премьера аплодисментами.
"После этого премьер выйдет на улицу и у крыльца резиденции выступит с официальной прощальной речью. Выступление будет транслироваться телеканалами. Завершив обращение, премьер сядет в автомобиль и отправится к королеве", - сказал источник.
Мэй может отправиться к королеве с супругом Филипом. В 2016-м году уходящего в отставку предшественника Мэй Дэвида Кэмерона во время прощальной речи вышла поддержать семья: жена и трое детей. Все они затем отправились в Букингемский дворец.
У королевы Мэй заявит о том, что уходит в отставку и попросит монарха назначить на ее пост того, кто заслуживает доверия палаты общин. С этого момента Мэй станет простым парламентарием, о желании остаться членом палаты общин она заявляла ранее.
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Спустя некоторое время к королеве отправится победитель выборов лидера консерваторов. На данный момент большие шансы на победу имеет бывший глава МИД Борис Джонсон. Процедура назначения нового премьера носит название "целование руки", так как ранее назначаемые действительно целовали руку монарха в знак доказательства лояльности. В наши дни, как отмечают собеседники агентства, целовать руки королям не требуется.
Новый премьер не будет приведен к государственной присяге - подобная процедура не предусмотрена в Британии. Так как члены правительства являются действующими парламентариями, то после вступления в полномочия депутатов они уже произносили клятву. Еще одну клятву - церемониального характера - новый премьер принесет как член королевского Тайного совета. Содержание клятвы известно, однако церемония держится в тайне.
© РИА Новости / Алексей ФилипповТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне

Без присяги и ремонта

Более того, роль премьер-министра в Британии не прописана законодательно, а наличие в государстве премьера лишь констатируется основными законами. И это также является одной из причин, почему в Соединенном Королевстве премьеры не приносят присягу.
Глава правительства вступает в полномочия сразу после аудиенции у королевы, тогда же он может формировать свое правительство.
Между тем, как Мэй покинет резиденцию и в нее заедет новый глава кабинета, у обслуживающего персонала будет небольшое количество времени для того, чтобы подготовить помещения к проживанию и работе нового лидера.
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"Часы, не более. Речь, конечно, не идет о ремонте, так как, во-первых, это (дом 10 на Даунинг-Стрит) занесенное в реестр историческое здание. Во-вторых, работы в резиденции проводятся в рамках ранее выделенного бюджета, и средства на этот период уже распределены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, новому премьер-министру придется жить в тех же интерьерах и с теми же предметами мебели и искусства, что и предшественники.
"Что-то осталось от Уинстона Черчилля, что-то от Маргарет Тэтчер... Это историческое здание, и жить (премьеру) предстоит с историей", - рассказал источник.
Он отметил, что речь может идти лишь о незначительном обновлении некоторых комнат и, согласно традиции, выборе премьером своего рабочего кабинета. Разные премьеры выбирали для работы разные комнаты.
Также британские премьер-министры могут выбирать картины, которые они хотят повесить в резиденции, для чего им необходимо обратиться в Национальную галерею.
© REUTERS / Simon DawsonКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
© REUTERS / Simon Dawson
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10

Перемены в кабинете

В данном случае при отставке премьер-министра не требуется роспуск правительства, сообщил РИА Новости другой источник.
"Согласно государственному положению о работе правительства, министры не уйдут в отставку автоматические после отставки главы кабинета... Нынешний сценарий как раз прописан в документах. В таких случаях министры принимают самостоятельное решение, хотят ли они работать с новым премьером или нет. Все определяется желанием сторон", - рассказал собеседник агентства.
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Таким образом, в работе правительства не будет перерывов, и назначения новых министров пройдут быстро. На данный момент никто не берется предсказать, каким будет новый кабинет, однако исходя из риторики фаворита гонки Джонсона, его составят сторонники Brexit и продолжения нынешнего вектора внешней политики Великобритании.
В аппарате правительства также не будет значительных изменений. Более половины всех, кто работает с премьером, - госслужащие, и они останутся на своих постах согласно заключенным трудовым договорам. Обновится команда тех, кто пришел на Даунинг-Стрит вместе с Мэй - таких три-четыре десятка человек. Однако так как Консервативная партия остается правящей, в составе этой группы, вероятно, не будет радикальных изменений.
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