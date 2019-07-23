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РИА Новости

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Малиновский
Владимир Малиновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Владимир Малиновский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации проголосовал во вторник за освобождение замгенпрокурора Владимира Малиновского от занимаемой должности.
Малиновский написал заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора. По его словам, Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время представления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 26 июня 2019
26 июня, 10:50
Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
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Владимир МалиновскийСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФПолитика
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