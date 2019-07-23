Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Малиновский написал заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора. По его словам, Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.