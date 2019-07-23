В США на рабочем месте нашли тело давно пропавшего сотрудника магазина

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники супермаркета No Frills в штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад, сообщает Сотрудники супермаркета No Frills в штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад, сообщает Oklahoma’s News 4

Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез 28 ноября 2009 года. По словам родителей, он принимал лекарства, которые негативно воздействовали на его психику и настроение. В день исчезновения он был расстроен и куда-то ушел.

Полицейские опросили всех знакомых Ларри, отправили запросы в изоляторы временного содержания и даже иммиграционные центры (пропавший был родом из Гондураса), однако выйти на его след не удалось.

Теперь следователи полагают, что в тот день Ларри отправился на работу. На складе стояло множество холодильников, на которых было удобно сидеть. Сотрудники зачастую устраивали там неофициальные перерывы.

Ларри, очевидно, решил побыть в одиночестве, присел отдохнуть и случайно упал в проем между стеной и холодильником. Выбраться самостоятельно он не смог, а его крики о помощи, скорее всего, заглушил шум оборудования.