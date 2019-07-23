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РИА Новости

В США на рабочем месте нашли тело давно пропавшего сотрудника магазина

Вчера, 10:42
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники супермаркета No Frills в штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад, сообщает Oklahoma’s News 4.
Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез 28 ноября 2009 года. По словам родителей, он принимал лекарства, которые негативно воздействовали на его психику и настроение. В день исчезновения он был расстроен и куда-то ушел.
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Полицейские опросили всех знакомых Ларри, отправили запросы в изоляторы временного содержания и даже иммиграционные центры (пропавший был родом из Гондураса), однако выйти на его след не удалось.
Теперь следователи полагают, что в тот день Ларри отправился на работу. На складе стояло множество холодильников, на которых было удобно сидеть. Сотрудники зачастую устраивали там неофициальные перерывы.
Ларри, очевидно, решил побыть в одиночестве, присел отдохнуть и случайно упал в проем между стеной и холодильником. Выбраться самостоятельно он не смог, а его крики о помощи, скорее всего, заглушил шум оборудования.
Останки мужчины пролежали за холодильником почти десять лет, пока сотрудники не решили переместить оборудование. Ларри удалось опознать по одежде, затем его личность подтвердил анализ ДНК. Его смерть признали несчастным случаем.
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АйоваСШАВ мире
Популярные комментарии
Кнопка "удивительно" не вполне передает мои впечатления. Я просто @#%!
23 июля, 12:57
Серый Wolf
2173200
Не знаю что там этот супермаркет впаривает своим покупателям, но то что у него на складе стоит такая вонь что даже запах разложения трупа никто не учуял наводит на размышления.
23 июля, 19:12
СССергей Смирнов
1800000
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