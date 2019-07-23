"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, находящейся в 1,5 миллиона километрах от Земли, сообщило во вторник НПО Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

"22 июля группа управления "Спектра-РГ" НПО Лавочкина провела плановую коррекцию орбиты космического аппарата", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что коррекция орбиты заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установкой "Спектра-РГ" с интервалом 4 часа. "Операция прошла успешно. Бортовые системы "Спектра-РГ" в норме", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Роскосмоса отмечалось, что перелет "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в полутора миллионах километров от Земли, займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.