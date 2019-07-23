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РИА Новости

"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

Вчера, 10:29
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© АО "НПО Лавочкина"Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
© АО "НПО Лавочкина"
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, находящейся в 1,5 миллиона километрах от Земли, сообщило во вторник НПО Лавочкина (предприятие Роскосмоса).
"22 июля группа управления "Спектра-РГ" НПО Лавочкина провела плановую коррекцию орбиты космического аппарата", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
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Отмечается, что коррекция орбиты заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установкой "Спектра-РГ" с интервалом 4 часа. "Операция прошла успешно. Бортовые системы "Спектра-РГ" в норме", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Роскосмоса отмечалось, что перелет "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в полутора миллионах километров от Земли, займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.
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В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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Спектр-РГРоссийская академия наукРоскосмосРИА Наука
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