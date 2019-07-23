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РИА Новости

В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией

Вчера, 09:30
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вместо изобретения новых законов, касающихся отношений Украины и России, нужно восстановить существовавшие, включая Договор о сотрудничестве, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер проходящей в украинский парламент партии "Голос" Святослав Вакарчук ранее заявил, что Верховная рада должна принять закон "о существовании с РФ" - отношения стран во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов.
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"Хороший пример того, что человек плохо представляет себе процесс законотворчества и механизмы работы законов. То есть абсурдна сама идея отрегулировать двусторонние отношения национальным законом", - сказал Морозов РИА Новости во вторник.
Для этого, по его словам, существуют международные договоры, и, в частности, "наш договор с Украиной, который Киев расторг в одностороннем порядке". "Короче говоря, незачем изобретать велосипед. Надо починить тот, что есть", - заключил сенатор.
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