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РИА Новости

В Иркутской области семь домов остаются подтопленными

Вчера, 09:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Подтопленными остаются семь жилых домов в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В воскресенье МЧС проинформировало о 16 подтопленных домах.
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"Семь жилых домов, в которых проживает 17 человек, остаются подтопленными в городе Тулуне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 5 пунктах долговременного размещения – Нижнеудинске, Братске, Чунском районе и Тулуне - проживают 353 человека, в том числе 83 ребенка. На отдых в оздоровительные организации отправлено почти 2,2 тысячи человек из 3,7 тысячи, которые числятся в списках.
На территории районов, пострадавших от паводка, произведена дезинфекция почти 6,8 тысячи объектов, откачена вода, вывезено 295 тысяч кубометров мусора.
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Материальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 38,8 тысячи человек, по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества выплачено 4,2 тысячи граждан, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получили более 11,6 тысячи жителей пострадавших территорий.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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