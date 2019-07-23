В Иркутской области семь домов остаются подтопленными

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

ИРКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Подтопленными остаются семь жилых домов в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В воскресенье МЧС проинформировало о 16 подтопленных домах.

"Семь жилых домов, в которых проживает 17 человек, остаются подтопленными в городе Тулуне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 5 пунктах долговременного размещения – Нижнеудинске, Братске, Чунском районе и Тулуне - проживают 353 человека, в том числе 83 ребенка. На отдых в оздоровительные организации отправлено почти 2,2 тысячи человек из 3,7 тысячи, которые числятся в списках.

На территории районов, пострадавших от паводка, произведена дезинфекция почти 6,8 тысячи объектов, откачена вода, вывезено 295 тысяч кубометров мусора.

Материальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 38,8 тысячи человек, по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества выплачено 4,2 тысячи граждан, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получили более 11,6 тысячи жителей пострадавших территорий.